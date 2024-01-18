السجن المشدد لـ تجار هيروين في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لنجار مسلح، والسجن 3 سنوات لسائق وتغريمه 2000 جنيها، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري و3 طلقات بدائرة مركز بنها.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13727 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2129 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عدنان ع م"، 40 سنة، نجار مسلح، و"صبري ع م"، 39 سنة، سائق، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخيرة "3 طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.



واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أنه حال مباشرته أعمال الكمين الأمني أبصر المتهمين مستقلين دراجة نارية "توك توك"، بدون لوحات معدنية، وما أن تنبها لذلك الكمين حاولا الفرار إلا أنه تمكن من استيقافهما لاستبيان أمرهما وأبصر المتهم الأول حال قيامه بمحاولة التخلص من حقيبة يحرزها، فألقاها لرؤيته أرضاً فالتقطها وبفضها تبين أنها تحوى لفافات لجوهر لهيروين المخدر، ومبلغ نقدي، وهاتفين خلويين، وبسؤال المتهم الثاني عن التراخيص أفاد سلبا فضبطهما.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف الخلوي لسهولة التواصل بعملائه المتعاطين، وأن المتهم الثاني قائد الدراجة النارية على علم بما يحرزه من مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بذات مضمون ما قرره المتهم الأول وبتفتيش الدراجة النارية قيادته عثر بها على حقيبة تبين احتوائها على سلاح ناري "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الأثمة.