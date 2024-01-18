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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار

مستقبل وطن يكرم رئيس
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.

كرم حزب مستقبل وطن رئيس هيئة تعليم الكبار في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها ،ونظرا لأهمية دور الأحزاب السياسية لما لها دور كبير في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

 

وقد حضر التكريم  اللواء المهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار وأقام الاحتفالية حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة؛ وتم توزيع شهادات محو الأمية على المتحررين، بنادي الطيران.
 

وقد حضر الاحتفالية:
الدكتورة/ كريمة كمال (أمينة المرأة أمانة القاهرة حزب مستقبل وطن).
الأستاذ محمد عادل حزب مستقبل وطن.
أعضاء حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة.
الأستاذ محمد بشر مدير عام فرع الهيئة بالقاهرة.
الأستاذ إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار.
الأستاذ أحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي هيئة تعليم الكبار.
الأستاذ هشام فهيم العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار.
الأستاذة سماح عادل مسؤول حياة كريمة هيئة تعليم الكبار.
الأستاذ يسري زكي مدير العلاقات العامة بفرع القاهرة.

مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
مستقبل وطن يكرم رئيس هيئة تعليم الكبار.
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