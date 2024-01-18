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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد الناشرين العرب: مصر أضاءت للعالم طريق المعرفة والثقافة .. فيديو

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحدث محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

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وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شعار معرض الكتاب هذا العام "نصنع المعرفة..نصون الكلمة" هذا الشعار ينطلق من تاريخ مصر العريق، لأن صناعة النشر كانت موجودة مع قدماء المصريين عندما كانوا يسجلون الأفكار على جدران المعابد والعظام وورق البردي".

 

وأضاف محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب،: "مصر لها تاريخ طويل وكبير في صناعة الكلمة والمعرفة"، لافتا: "مصر اضاءت للعالم طريق المعرفة والثقافة وكانت أقدم دولة في العالم".

 

وأكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، : "الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وهناك نوع من التناغم والتنسيق بين اتحاد الناشرين العرب وإدارة المعرض".

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