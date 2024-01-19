دعاء أول جمعة في رجب.. إليك أفضل الكلمات والأدعية

دعاء أول جمعة في رجب، يستحب للمسلم الحرص على استغلال أيام شهر رجب في الطاعات وكثرة العبادات ، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الله خير يوم طلعت فيه الشمس، حثنا الشرع الشريف على استغلال اليوم من أوله إلى آخره في التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وكثرة الذكر والصلاة على النبي، كما أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له، ويستحب استقباله بكثرة الاستغفار فالأعمال أجرها يتضاعف في شهر رجب لأنه واحد من الأشهر الحرم، وفيما يلي دعاء أول جمعة في رجب.



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول جمعة في رجب اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

-اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبائنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.

-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

-اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

- اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

-اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة، هو اليوم الذي خلق فيه سيدنا أدم وفي يوم الجمعة ستقوم الساعة وورد في ذلك حديث شريف يقول صلى الله عليه وسلم خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ.

-ويستحب أن يقول المسلم في دعاء يوم الجمعة، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

-اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

-اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

-اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

-اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

أفضل أدعية الجمعة

أفضل أدعية الجمعة، يبحث الكثير من المسلمين مع الساعات الأولى من يوم الجمعة عن أفضل أدعية الجمعة، ولم يرد نص صريح في الشرع الشريف بأن هناك أفضل الأدعية يمكن ترديدها في هذا اليوم المبارك لكن ورد في أكثر من حديث نبوي عن أهمية كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة، عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا رواه مسلم.

وأفضل أدعية الجمعة هو الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تروح بها أرواحنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تضع بها أوزارنا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تثقل بها ميزاننا



اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها أرزاقنا

- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

يا الله لقد وعدت عبادك بالطمأنينة يا رب في يوم الجمعة المباركة اقذف بقلبي الطمأنينة لم أعد أقوى على هذا الخوف والضياع.

اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين. اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم. اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

-اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.