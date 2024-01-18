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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات البدء بمشروع مركز خدمي للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا

صدى البلد

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف كلا من الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير فريق الدعم الفني بالوزارة،المهندسة شيماء شرف منسق المشروع بالدعم الفني (TSP-MPLD)، في حضور المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسؤولى وحدة التنمية الاقتصادية وفي إطار مهام وتكليفات اللجنة المحلية التي شكلها محافظ بني سويف، لتسيير أنشطة مشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة  للنباتات الطبية والعطرية بالظهير الصحراوي لسمسطا ،وذلك لمناقشة الإجراءات والخطوات التنسيقية للبدء في المشروع.      

 

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وخلال اللقاء استعرض نائب المحافظ مع فريق الدعم الفني تقييم الوضع الراهن،فيما يتعلق بمحاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية، وخاصة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية المزمع تنفيذه بمركز سمسطا، من خلال مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية"  والذي يهدف إلى مساعدة المحافظات لعمل استراتيجية شاملة، وخلق هياكل مؤسسية مطورة تسهم في تكوين دور فعال في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال قيادات محلية مؤهلة وموظفين مدربين، ومن ضمنها توفير الدعم الفني اللازم لإنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تنتج 35% من إجمالي إنتاجية القطاع على مستوى الجمهورية، وينتج مركز سمسطا نحو 15% . 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية يتضمن (تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين والمنتجين للنباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والإمداد بمستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة ومبيدات عضوية، وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية)، مما يسهم في جعل محافظة بني سويف قلعة للصناعة في شمال الصعيد، وذات قاعدة اقتصادية مستدامة تتكامل فيها الأنشطة الزراعية والصناعية.

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