تعليم بني سويف : ضبط 3 تليفونات مع طالب إعدادي للغش

اكتشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، قيام طالب شهادة إعدادية بلجنة الحلابية الإعدادية ، التابعة لادارة بنى سويف التعليمية ، بحيلة ليتمكن من الغش فى الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية ، فقد قام بتسليم موبايل فى بداية اللجنة الى الملاحظين الموجودين فى لجنته وبعد نصف ساعة من مرور الوقت تابعه الملاحظان واكتشفوا وجود موبايل أخر بين طيات ملابسه ، فقاما الملاحظان بالحصول على الموبايل الثانى .

وفوجئا الملاحظان بلجنة من الشؤون القانونية قام بتشكيلها على الفور محمد عبدالتواب وكيل الوزارة ، ويدخلان إلى لجنة الامتحان التي فيها الطالب و الذى قام بتصوير الامتحان الساعة العاشرة ، وإرساله إلى صفحة الغش المعروفة بإسم شامونج ، وبتفتيش الطالب عثروا معه على موبايل (ثالث) عليه النسخة الامتحانية التى قام بتصويرها ،ومحادثة على المحمول بين والده ، الذى كان يساعده على الغش .

وصرح الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم عمل محضر غش للطالب (أسامة .ع.م) بلجنة مدرسة الحلابية الاعدادية ، وتحريز الموبايلات الثلاثة الموجودة مع الطالب ، وإستبعاد 2 من الملاحظين الموجودين باللجنة وإلغاء مراقبتهما وعودتهما لعملهما وإحالة مراقب الدور ورئيس لجنة مدرسة الحلابية الإعدادية إلى التحقيق .

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف اشتكوا من السؤال الأول في مادة الجغرافيا وبالتحديد في الفقرة أ والتي طلبت من الطلاب بانهم امامهم خريطة صماء للعالم اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها.

وأكد الطلاب ان الخريطة طلبت تحديد اسم مسطح مائي في الخريطة مما تسبب في وجود أكثر من إختيار داخل الخريطة كما أكد الطلاب على صعوبة السؤال الرابع في مادة التاريخ في الفقرة (ج) وبالتحديد في السؤال الذي يطلب أكتب ما تشير إليه العبارات التاريخية التالية خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني والفقرة (د) وضح العلاقة بين محمد بك أبو الدهب وحركة علي بك الكبير.

وقالت نهى محمد طالبة بمدرسة الإعدادية بنات أن هذه الأسئلة التي تضمنت امتحانات الدراسات الاجتماعية في مادتي الجغرافيا والتاريخ كلها تصب في صالح الطالب عدا صعوبة في الخريطة و الفقرة (ج) و(د) في مادة التاريخ السابق ذكرهما.