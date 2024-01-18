عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف : ضبط 3 تليفونات مع طالب إعدادي للغش

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

اكتشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، قيام طالب شهادة إعدادية بلجنة الحلابية الإعدادية ، التابعة لادارة بنى سويف التعليمية ، بحيلة ليتمكن من الغش فى الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية ، فقد قام بتسليم موبايل فى بداية اللجنة الى الملاحظين الموجودين فى لجنته وبعد نصف ساعة من مرور الوقت تابعه الملاحظان واكتشفوا وجود موبايل أخر بين طيات ملابسه ، فقاما الملاحظان بالحصول على الموبايل الثانى .

 

وفوجئا الملاحظان بلجنة من الشؤون القانونية قام بتشكيلها على الفور محمد عبدالتواب وكيل الوزارة ، ويدخلان إلى لجنة الامتحان التي فيها الطالب و الذى قام بتصوير الامتحان الساعة العاشرة ، وإرساله إلى صفحة الغش المعروفة بإسم شامونج ، وبتفتيش الطالب عثروا معه على موبايل (ثالث) عليه النسخة الامتحانية التى قام بتصويرها ،ومحادثة على المحمول بين والده ، الذى كان يساعده على الغش .

وصرح الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم عمل محضر غش للطالب (أسامة .ع.م) بلجنة مدرسة الحلابية الاعدادية ، وتحريز الموبايلات الثلاثة الموجودة مع الطالب ، وإستبعاد 2 من الملاحظين الموجودين باللجنة وإلغاء مراقبتهما وعودتهما لعملهما وإحالة مراقب الدور ورئيس لجنة مدرسة الحلابية الإعدادية إلى التحقيق .

محافظ بني سويف يناقش مع شركة الغاز والمحليات سرعة رد الشيء لأصله

تعاون بين مياه بني سويف وأندية إينرويل لدعم توصيلات الصرف بالمناطق الفقيرة

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف اشتكوا من السؤال الأول في مادة الجغرافيا وبالتحديد في الفقرة أ والتي طلبت من الطلاب بانهم امامهم خريطة صماء للعالم اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها.

 

وأكد الطلاب ان الخريطة طلبت تحديد اسم مسطح مائي في الخريطة مما تسبب في وجود أكثر من إختيار داخل الخريطة كما أكد الطلاب على صعوبة السؤال الرابع في مادة التاريخ في الفقرة (ج) وبالتحديد في السؤال الذي يطلب أكتب ما تشير إليه العبارات التاريخية التالية خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني والفقرة (د) وضح العلاقة بين محمد بك أبو الدهب وحركة علي بك الكبير.

 

وقالت نهى محمد طالبة بمدرسة الإعدادية بنات أن هذه الأسئلة التي تضمنت امتحانات الدراسات الاجتماعية في مادتي الجغرافيا والتاريخ كلها تصب في صالح الطالب عدا صعوبة في الخريطة و الفقرة (ج) و(د) في مادة التاريخ السابق ذكرهما.

الاعدادية إعدادية إدارة بنى سويف التعليمية أبو الدهب امه ة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ببنى سويف تاب تربي دور رئيس طلاب الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

فتح : يجب تطبيق قرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار بغزة

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

ايهما أفضل الاستثمار في شهادات الإدخار أم الذهب؟

يصرون على دعم إسرائيل.. أول تعليق من الحوثيين على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ