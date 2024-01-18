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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع شركة الغاز والمحليات سرعة رد الشيء لأصله

صدى البلد

استمع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، لشكوى  بعض  الأهالي بمركز اهناسيا، يلتمس فيها سرعة  رد الشيء لأصله لإعادة رصف  في جزء من الطريق الواصل بين اهناسيا وبني سويف الذي كان به أعمال توصيل غاز،  و"بحسب الشكوى " فإن حالة الطريق حاليا تعوق حركة السير نظراُ  لوجود قطوع  طولية وعرضية  في الجزء المذكور  من الطريق الرابط بين مركزي اهناسيا وبني سويف

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، أسبوعياً ،لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والتوجيه بالحلول وسرعة تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، حيث يحضر اللقاء  المختصون من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات  الخدمية ، وقد شهد اللقاء : الأستاذة مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ، الأستاذ ناصر سيف النصر  رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، ومن شركة طاقة للغاز ببني سويف : المهندس محمود فاروق مدير قسم الطوارئ  والمهندس محمد زكريا _شركة طاقة للغاز

كلف المحافظ مسؤولي شركة طاقة للغاز والوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، باتخاذ ما يلزم لسرعة رد الشئ  لأصله ، وإعادة الرصف، حيث أوضح مسؤولو الشركة ، أن الجزء المتبقي من الطريق لا يزيد عن 3 كم  وهي المسافة الواقعة بين قرية اهناسيا الخضراء  التابعة لمركز بني سويف واهناسيا المدينة ، خاصة بعد ما  تم الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بطول 10 كم  من الطريق الواصل بين المركزين ، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من إعادة رصف الجزء في غضون شهر  من الآن ، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية من الطرق والوحدة المحلية

 

إهناسيا الخضراء الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف غنيم محافظ بنى سويف إهناسيا

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