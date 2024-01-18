تعرف على طريقة التقديم للدراسات العليا للبرامج المهنية بجامعة بني سويف|شاهد

أعلن الدكتور أحمد فاروق إلياس، مدرس إدارة الأعمال والمنسق الأكاديمي للبرامج المهنية بكلية التجارة جامعة بنى سويف، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للبرامج المهنية للعام الدراسى 2024.

وأوضح فاروق، أن المستندات المطلوبة لكل المسارات المهنية للعام الجامعي 2024 هي:

أولا: الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال DBA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى.

- أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، أصل شهادة معادلة الماجستير المهني بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان الماجستير من اكاديمية أو جهة غير حكومية، أصل شهادة ميلاد حديثة

- أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني.

رسوم ملف تقديم 300 ج، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 ج، مصاريف الفصل الأول 7200 جنيه.

ثانيا: الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى بتقدير عام جيد على الأقل، أو دبلومة مهنية في الإدارة بتقدير جيد على الأقل مع أصل البكالوريوس، أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الأعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل بيان درجات للمؤهل الدراسي للأربع سنوات إذا كان المتقدم من كلية غير التجارة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار الشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4320 جنيه.

ثالثا: الدبلوم المهني في إدارة الأعمال Diploma PBA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى في أي تخصص بتقدير عام مقبول على الأقل، أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات اذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة،أصل شهادة خبرة لا تقل عن عام في مجال تخصص الإدارة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والدبلوم، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4500 جنيه.

رابعا: الماجستير المهني في المحاسبة MPA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو ما يعادلها تخصص محاسبة فقط بتقدير عام جيد على الأقل، أو دبلومة مهنية في المحاسبة بتقدير جيد على الأقل،أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار الشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4320 جنيها.

خامسا: الدبلوم المهني في المحاسبة Diploma PA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو ما يعادلها تخصص محاسبة فقط بتقدير عام مقبول على الأقل، أصلان لشهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الأعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة خبرة لا تقل عن عام في مجال تخصص المحاسبة أو المراجعة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والدبلوم، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4500 جنيه.

تقدم المستندات كاملة بواسطة المتقدم نفسه، ويشترط تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم قبل التقديم على اللينك ‏http://www.mba.bsu.edu.eg/Registeration‏، أو عن طريق QR المرفق، وبداخله جميع المطلوب ولا تقبل أي مستندات صورة طبق الأصل ما عدا الخدمة العسكرية.

تدفع هذه المصاريف كاملة عند تقديم الملف ملف التقديم، والتسجيل ومصاريف الفصل الأول من خلال منفذ فوري، بعد الحصول على إذن الدفع بالرقم القومي من المختص، ولا يوجد أي طريقة أخرى للدفع أو أي رقم حساب أو أي کود مؤسسي.

يتم تصوير إيصالات المصاريف وتسليم صورتها، ويحتفظ المتقدم بأصل الإيصال ويتم التوقيع عليه.



" صدي البلد" التقي والباحث سعيد رمضان فاروق، والذي تم مناقشة الماجستير له باللجنة المكونة من أ.د مرفت حسين وأ.د أحمد مصطفى وأ.د أحمد فاروق عدد من مشروعات التخرج، منها مشروع التخرج بعنون اطار مقترح لنمذجة العلاقات السببية بين القيادة التحويلة والرشاقة التنظيمية والتميز التنظيمي بالجهاز الاداري للدولة بالتطبيق على ديوان عام محافظة بني سويف

والذي أثبت من خلال الدراسة الميدانية والأساليب الإحصائية كفاءة النموذج، وأنه للدفع بجهود الدولة الهادفة نحو تحقيق التميز التنظيمي ينبغي أن يتوافر هذا النموذج الذي يتضمن نمط القيادة التحويلية وتوافر بيئة عمل محفزة تتسم بالرشاقة التنظيمية ( رشاقة استشعار الفرص والتهديدات والمشكلات، ورشاقة في اتخاذ القرارات ورشاقة في تطبيق الإجراءات التنفيذية ) يساهم ذلك في تحقيق التميز التنظيمي بمؤسسات الجهاز الاداري للدولة .

وأوضح أ.د أحمد مصطفى عضو لجنة المناقشة أن مشروع التخرج الخاص بنمذجة العلاقات السببية بين القيادة التحويلية والرشاقة التنظيمية والتميز التنظيمي بالجهاز الإداري للدولة، تضمن دراسة ميدانية على ديوان المحافظة والوحدات المحلية السبع، وأن خرج بنتائج وتوصيات مهمة تدفع بتنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بمتطلبات التميز الحكومي المصري، لاسيما وأنه تضمن خطة تنفيذ تلك التوصيات، فضلا عن اجراء موائمة بين مخرجات الدراسة ومعايير الدراسة الحالية ومن ثم رصد الفجوة واجراء خطة تنفيذية لسدها. مثنيا على المجهود الذي تم بذله في هذا البحث .

وأشارت أ.د مرفت حسين رئيس لجنة المناقشة أنه بالفعل يتطلب موضوع التميز التنظيمي في المؤسسات الحكومية مزيد من الدراسة للوصول إلى نماذج أو أطر تنظيمية تساهم في تلبية متطلبات التميز ، مؤكدة أن مشروع التخرج الذي تناول ثلاث متغيرات بحثية ذات أبعاد تنظيمية حيوية، يعتبر من الأبحاث المهمة في المجال البحثي الذي يهدف لإيجاد نماذج عملية تشمل القيادة والبيئة التنظيمية اللازمتين لتحقيق التميز أو الميزة النسبية وأو التنافسية أو الجدارات الجوهرية، وغيرها من الجوانب التنظيمية تساهم بفعالية في تحقيق التميز الذي يعود بالإيجاب على مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي .

وأَضاف الباحث " سعيد رمضان " أن ديوان محافظة بني سويف في عهد المحافظ الشاب الدكتور محمد هاني محافظة بني سويف أصبحت البيئة التنظيمية خصبة لدراسة جوانبها وامكانية تعميمها الجهود المبذولة فيها ، الا أنه يظل عائق رئيس في الموضوع هو عدم توافر دليل ارشادي أو نموذج عملي محدد يمكن تجريبه على المؤسسات الحكومية تباعا، للتأكد من امكانية تعميمه على باقي المؤسسات، وكان ذلك هو الهدف الرئيس من الدراسة الميدانية والتي أثبت كفاءة نموذج الدراسة المقترح.