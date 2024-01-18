بـ أعلى عائد| تعرّف على وديعة المصريين بـ بنك ناصر .. فيديو

أكد محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه توجد لدينا كافة أنواع المشروعات الزراعية والخدمية، إضافة إلى قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقروض المتعافين من الإدمان.

وقال عبد الفضيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن البنك يسهم في العمليات الجراحية الكبرى، ويدعم الأسر غير القادرة على دفع المصروفات الدراسية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه يوجد وديعة المصريين، ووديعة رد الجميل بـ 19.25% وهو ما يعتبر أعلى عائد.