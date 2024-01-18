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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صدى البلد

كُثرت التساؤلات خلال الأيام  القليلة الماضية حول الجديدة 2024، ذات العائد السنوي 27%، وذلك بالتزامن مع بدء إتاحتها للشراء .

‎380 مليار جنيه في أسبوعين

بلغت حصيلة شهادتي ادخار 27% و23.5% بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 380 مليار جنيه، حتى مساء اليوم الخميس، بواقع 135 مليار جنيه لصالح بنك مصر، و245 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي المصري.

وبحسب محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، فإنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء شراء شهادات الـ27% الجديدة.

وتوقع الإتربي تجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظرًا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

وكان بنك مصر أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

ويمكن شراء الشهادات  من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

تفوقت على شهادات 25%

من الجدير بالذكر أنه تعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن ما يعني أن الشهادة الجديدة ستصبح هي أعلى عائد في البنوك.

وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع.

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن طرح البنك الاهلي و بنك مصر شهادات استثمار بنسبة 27% تستحق بنهاية العام و 23.5% تستحق شهرياً هو أمر جيد للغاية وستستطيع جذب المواطنين اليها، ومن المتوقع أن يكون هناك اقبال شديد من قبل المواطنين عليها،  كما من المتوقع أن تزداد حصيلتها على شهادات الــ25% التي ستنتهي حاليا .

وأضاف الدكتور وليد جاب الله تصريحات لــ"صدى البلد" أن اقبال المواطنين على شهادات 27% سيكون له اثر في انخفاض سعر الذهب والدولار خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن الذهب له مخاطره حيث إنه وصل حاليا لمستويات مرتفعة للغاية ، لافتاً إلى أن الشهادات تظل معفاة من الضرائب والرسوم كما أنها مضمونة وتناسب كل الفئات، وبالتالي ستلقى رواجاً كبيراً، ومن المهم ان يستفيد منها الجميع خلال الفترة التي سيتم طرحها فيها.

البنك الاهلي بنك مصر الشهادة 27 الشهادات الدولار

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