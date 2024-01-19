الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

سجلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية "المصلى المعلق" في مكة المكرمة على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

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ويتيح موقع "المصلى المعلق" المذهل لضيوف الرحمن الاستمتاع بالإطلالات "البانورامية" على المعالم الدينية في مكة المكرمة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال مواسم العمرة والحج.

ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر، ونحو 179 مترا عن مستوى الطريق الداخلي ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلّق في العالم، ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق "العنوان - جبل عمر" بالمنطقة المركزية أمام الحرم.