عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى عن تعادل منتخب مصر مع غانا : الحسم الإثنين القادم

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى على نتيجة مباراة مصر وغانا عبر منصة X قائلا : تريزيجية ومرموش ومصطفي محمد رجاله …. التعادل ونقطة مهمة من غانا بعد شوط ثاااني افضل كثيرا .. الحسم الاثنين أمام الرأس الاخضر باذن الله

 

وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقد نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في إدراك التعادل للمرة الثانية للفراعنة أمام غانا لتصبح النتيجة 2-2 في الدقيقة 74 من عمر المباراة ، بعد صناعة رائعة لمحمود حسن تريزيجيه.

وكان محمد قدوس نجم منتخب غانا قد نجح في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني بعد لحظات من إدارك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 69 من عمر مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية .

وألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر لنقطتين ، من تعادلين ، أما غانا فرصيدها نقطة واحدة من خسارة وتعادل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

منتخب مصر يتعادل مع غانا 2-2 في كأس الأمم الإفريقية

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ فيتوريا عقب التعادل مع غانا

طبيب منتخب مصر يتحدث عن إصابة محمد صلاح أمام غانا | تفاصيل

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

أفضل ما قدمت سامسونج.. سعر Galaxy S23 Ultra في السعودية

خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ