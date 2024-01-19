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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأمل موجود.. ما سيناريوهات تأهل مصر من دور المجموعات بأمم أفريقيا؟

منتخب مصر
منتخب مصر

اشتعلت المجموعة الثانية بعد تعادل مصر وغانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة المثيرة التى جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب فيلكس بواني، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له فى المجموعة.

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أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ مارثون الأهداف في الدقيقة 45، عندما سجل محمد قدوس الهدف الأول لمصلحة غانا في مرمى مصر، وفي الدقيقة 69، سجل عمر مرموش هدف التعادل لمصلحة منتخب مصر بعد خطأ من إيناكي ويليامز، ثم سجل محمد قدوس الهدف الثاني لـ منتخب غانا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، سجل مصطفى محمد هدف التعادل مُجددًا لـ منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب الرأس الاخضر 3

2- منتخب مصر برصيد نقطتين

3- منتخب غانا برصيد نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق برصيد نقطة وحيدة

ما سيناريوهات تأهل مصر؟

تنص لوائح بطولة أمم إفريقيا على تأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الإفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

يواجه المنتخب المصري، عدة سيناريوهات للتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونستعرض هذه السيناريوهات فيما يلي:

1- إذا فازت الرأس الأخضر على موزمبيق في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة، فإن منتخب مصر سيضمن التأهل إلى الدور الثاني مباشرة، وفي هذه الحالة، سيكون للمنتخب المصري فرصة للمنافسة على صدارة المجموعة والتأهل كأحد الفرق الثلاثة الأولى، أو التأهل كأفضل ثالث في حالة عدم تحقيق ذلك، وذلك بناءً على نتائج مبارياته في المجموعة ونتائج المجموعات الأخرى.

2- إذا فازت موزمبيق على الرأس الأخضر، سيواجه المنتخب المصري مهمة صعبة للتأهل، حيث سيحتاج منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة والانتظار لنتيجة مباراة غانا وموزمبيق في الجولة الثالثة. فقط في حالة تحقيق انتصار في المباراة الأخيرة وتعادل أو خسارة موزمبيق في مباراتها الأخيرة، سيتمكن المنتخب المصري من التأهل.

باختصار، تبقى للمنتخب المصري فرصة للتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق، وستعتمد فرصه على نتائج مباراته الأخيرة ونتائج المجموعات الأخرى.

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