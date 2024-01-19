بعد فوزها بجائزة شهيرة في الأدب.. كاتبة تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت كاتبة يابانية تفاصيل مثيرة للجدل عن استخدامها الذكاء الاصطناعي في عمل أدبي فاز بجائزة عالمية، إذ ذكرت الكاتبة اليابانية ري كودان أنها استخدمت ChatGPT أثناء كتابة روايتها التي فازت مؤخرًا بأرفع جائزة أدبية في البلاد.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قالت كودان، أنه ساعد استخدام الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في إطلاق إمكاناتها الإبداعية.

تحمل الرواية اسم "طوكيو تو دوجو تو" (برج التعاطف في طوكيو)، وقد تمت مدحها بأنها "تقريبًا خالية من العيوب" و "ممتعة بشكل عالمي" من قبل بعض المحكمين الذين منحوها جائزة أكوتاجاوا النصفية السنوية يوم الأربعاء.

تدور القصة حول بناء برج سجن مرتفع في طوكيو المستقبلية، والذي يعاني المهندس المعماري من عدم الرضا عن مجتمع المستقبل، ومطالبته الزائدة بالتسامح والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

خلال حفل توزيع جوائز أكوتاجاوا، اعترفت الكاتبة البالغة من العمر 33 عامًا بصراحة بأنها استخدمت "ChatGPT" بنشاط، وأن "حوالي 5% من الكتاب اقتبست عبارات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

بالإضافة إلى استخدامها لكتابة روايتها، ذكرت كودان أنها كانت تعترف بأفكارها الشخصية بانتظام للروبوت المحادثة، وأشارت إلى أن بعض ردود ChatGPT ألهمتها لاحقًا لإنشاء حوارات تم تضمينها في روايتها.

وأكملت كودان بالقول إنها تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر وأن هذه التكنولوجيا ساهمت في إطلاق إبداعها.

وقد استقبل اعتراف الكاتبة بأنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لكتابة روايتها الفائزة بجائزة بتفاعلات مختلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بالاستخدام الإبداعي للتكنولوجيا المتطورة، في حين اعتبر البعض الآخر أنها لا تستحق أعلى جائزة أدبية في اليابان.