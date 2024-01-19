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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مميز على موبايل أوبو الجديد Reno 11 Pro

Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 11 Pro

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، خلال الأسبوع الماضي، عن الإصدار الدولي من سلسلة Reno 11 في الهند، وتتكون التشكيلة من طرازين هما Reno 11 وReno 11 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تختلف النسخة العالمية من هاتفي أوبو Reno 11 عن الأجهزة التي تم إصدارها في الصين، من بين الاختلافات الرئيسية بين الإصدار الصيني والعالمي نوع المعالج وبعض المواصفات الأخرى ولكن يظل التصميم كما هو.

 

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وفي الوقت نفسه، أصبح ثنائي سلسلة Reno 11 متاحا للحجز المسبق منذ نهاية الأسبوع الماضي، واليوم، أصبح الإصدار الاحترافي معروضا للبيع كما هو مقرر، مع عرض مميز.

سعر هاتف أوبو Reno 11 Pro في الهند

يتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، للبيع في الهند بتكوين ذاكرة واحد بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 480 دولار (أي ما يعادل 14.832 جنيها مصريا).

وإلى جانب الهاتف، سيحصل المشترون في الهند على عرضا خاص للحصول على سماعة أوبو اللاسلكية Oppo Enco Air 2 Pro بسعر مخفض قدره 36 دولار (أي ما يعادل  1.112 جنيها مصريا).

Oppo Reno 11 Pro

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ودعم تقنية HDR10+.

ويمتاز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200، بدلا من معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدم في الطراز الصيني، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 Pro، بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 80 وات.

Oppo Reno 11 Pro
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