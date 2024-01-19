بروتوكول بين كارجاس وإندرايڤ لتحويل سيارات شركة التنقل العالمي للعمل بالغاز

وقعت شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إحدى شركات قطاع البترول بروتوكول تعاون مع إندرايڤ منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، حيث تقدم شركة كارجاس من خلال هذا التعاون خدمات تحويل سيارات سائقي إندرايڤ للعمل بالغاز الطبيعي مع تقديم مميزات وتسهيلات خاصة بهم، ومن جانبها تتولى إندرايڤ مهمة الترويج لخدمات ومنتجات شركة كارجاس من خلال التطبيق الذكي الخاص بها وكذلك خلال الدورات التدريبية للسائقين.

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد جمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) والسيدة روضة همام عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة bp، وقام بالتوقيع من جانب شركة كارجاس مدير عام إنتاج ومبيعات الزيوت أحمد عبد الشافى، وقام بتمثيل شركة إندرايڤ مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكسيكم أوسيبوف.

فتح قنوات تسويقية جديدة

ويهدف البروتوكول إلى فتح قنوات تسويقية جديدة وإيجاد محفزات وتيسيرات لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما يحققه من وفر للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة البيئية.