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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع الطلاب.. نصائح للاستذكار الجيد أثناء فترة الامتحانات

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتورة أمل شمس الخبير التربوي بجامعة عين شمس: إن الكثير من الطلاب بجميع المراحل التعليمية يعانون من عدم الاستذكار الجيد في أيام الامتحانات.

وقدمت الدكتورة أمل شمس الخبير التربوي العديد من النصائح للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة للتغلب على الأعذار المتناهية للطلاب وهي كالآتي:

يجب دمج المذاكرة بشيء ممتع للطلاب وغير مجهدة.

تقمص الأدوار بين الطالب والأسرة لسهولة الاستذكار.

إعداد قائمة بالمهام المطلوب تنفيذها وتشجيع الطلاب على التخلص منها. 

عند الاستذكار يفضل البدء بالمادة التي يفضلها الطالب. 

 ضرورة وجود فترات راحة حتى يستطيع الطالب او الطالبة بتخزين المعلومة بشكل صحيح.
تحفيز الطالب على ما تم إنجازه.

التركيز في وقت الامتحانات.

المذاكرة اليومية وعدم تأخير الدروس.

تحديد وقت للمراجعة.

تجنب الضوضاء والأصوات المزعجة أثناء المذاكرة.
 

يتفاجئ الكثير من الطلاب داخل لجنة الامتحانات، بأن الامتحان به أسئلة صعبة، تتطلب تصرفات محكمة للقدرة على حلها.

وتزامنا مع فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل الثانوي والشهادة الإعدادية، قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح للطلاب في حالة التعرض لبعض الأسئلة الصعبة في الامتحانات، كالتالي:

أولا- كن هادئا فغالبا سيكون الامتحان صعبا على الجميع.

ثانيا- يمكنك طلب معلم المادة لتوضيح بعض الأمور إذا كنت تشعر بغموض بعض الأسئلة.

ثالثا- ابدأ بالأسئلة السهلة أولًا.

رابعا- اقرأ السؤال الصعب أكثر من مرة وبهدوء شديد.

خامسا- حاول أن تبحث في الأسئلة السهلة عن أي دليل يقودك إلى الإجابة الصحيحة.

سادسا- حدد الموضوع الذي جاء منه السؤال وقم بإعادة استرجاعه في ذهنك.

سابعا- راجع الإجابات التي أجبتها على الأسئلة السهلة مرة أخرى.

ثامنا- لا تخرج مطلقا قبل انتهاء الوقت فقد تتذكر الإجابة في اللحظات الأخيرة.

تاسعا- لا تترك التفكير في الإجابة بما أنك موجود باللجنة ولكن غير طريقة تفكيرك، حيث يمكنك أن تقوم باستعراض الموضوع كاملا، ومرة أخرى تفكر في التفاصيل ومرة تحاول تذكر الصور والأشكال ومرة تحاول تذكر المكان الذي كنت تذاكر فيه الموضوع والأحداث المصاحبة فهذا التنويع يعمل على تنشيط الذاكرة ويساعدك على تذكر الإجابة.

عاشرا- لا تجعل شيئا داخل حجرة الامتحان يشتت انتباهك أو تركيزا أو يشعرك بالقلق والتوتر واطلب بلطف من المراقب أن يعمل على توفير جو هادىء في اللجنة.

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