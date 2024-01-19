التصريح بدفن سيدة سقطت من أعلى عقار بالغردقة

صرحت النيابة العامة بالبحر الأحمر بدفن سيدة بالعقد الرابع من العمر، لقيت مصرعها، بعد سقوطها من أعلى عقار شمال مدينة الغردقة.

وكان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة فى العقد الرابع من العمر، من أعلى عقار شمال مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن السيدة لقيت مصرعها وتدعى مريم أ ع، 32 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

فى سياق مختلف قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسي رئيس المحكمة، مد أجل الحكم فى الجناية رقم 386 لسنة 2020 جنايات قسم سفاجا والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر، والمتهم فيها 4 متهمين بجمارك سفاجا البحري، لاتهامهم بتهريب جمركى بضائع مستوردة تبغ وسجائر، وذلك باستخدام مستندات مزورة ودون اتخاذ الإجراءات المقررة وذلك لجلسة اليوم الرابع من دور الانعقاد الثاني لشهر فبراير المقبل.