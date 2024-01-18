رئيس مدينة رأس غارب يتفقد مشروعات تطوير الشوارع ورفع كفاءتها

خلال جولة صباحية..

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة تفقدية صباحية لمشروعات تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع في المدينة.

وخلال الجولة، قام نديم بتفقد أعمال تركيب البردورات في شوارع منطقة عمارات ال 168 بتقسيم الصحراوية، بالإضافة إلى تجهيز شوارع مناطق عمارات ال 253 وتقسيم الشباب وعمارات ال 96 ج.

وتم الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة وتركيب البردورات في هذه المناطق، حيث شدد نديم على ضرورة تسريع عمليات تجهيز تلك المناطق للرصف وفرد الطبقة الأسفلتية.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة المحلية لتحسين وتطوير بنية الطرق والمرافق العامة في المدينة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل حركة المرور.