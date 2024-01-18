انطلاق الفوج الثاني من معسكر «يالا كامب» الرياضي بمحمية جبل علبة بمرسى علم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ الفوج الثاني من معسكر "يالا كامب" الرياضي بنجاح في محمية جبل علبة بمدينة أبو رماد ومدينة مرسى علم خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2024م، بمشاركة عدد كبير من الشباب الطموح والمهتمين بالنشاطات الرياضية.

واستضافت المحمية الطبيعية، المعسكر الرياضي، حيث تتمتع بتضاريس متنوعة وبيئة طبيعية فريدة.

وقد تم تصميم برنامج المعسكر لتعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية لدى المشاركين.

وتضمنت الأنشطة في المعسكر مجموعة متنوعة من الرياضات والألعاب الجماعية والفردية.

كما شملت الأنشطة التدريبات الرياضية الشاقة، وورش العمل، والمسابقات الرياضية المشوقة، كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية إضافية لإثراء تجربة المشاركين.