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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

9052 طالبا وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. غدًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" (عام - لغات) غدا الخميس. 

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 9052 طالبا وطالبة، تم تقسيمهم على إدارات المحافظة، بينهم 841 طالبًا وطالبة بإدارة رأس غارب التعليمية، و5547 بإدارة الغردقة التعليمية، و1049 طالبا وطالبة بإدارة سفاجا التعليمية، و873 بإدارة القصير، و238  بإدارة مرسى علم، و323 بإدارة الشلاتين التعليمية، و181 طالب وطالبة إدارة حلايب التعليمية، بإجمالي 57 لجنة عامة و4 لجان مهني. 

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوي إن وجدت و العمل على حلها فورًا.

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