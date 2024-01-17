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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاح برنامج «ريادة الأعمال» بالبحر الأحمر يعزز تمكين 745 سيدة في 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر اليوم، الأربعاء، عن نجاح برنامج "ريادة الأعمال" في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2023، حيث استفادت 745 سيدة من فعاليات البرنامج الرائد في مجال التمكين الاقتصادي.

يشمل البرنامج سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركات، حيث يُعنى بتعريفهن بمفاهيم التخطيط والتسويق، إضافة إلى مبادئ ريادة الأعمال مثل الابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسئوليات، وتحديد الأولويات. 

وقد تم أيضًا شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة، فضلاً عن خطوات تسجيل وترخيص المشاريع الجديدة.

 

وفي سياق توجيه السيدات نحو التحقق من أهمية مشاركتهن في الساحة الاقتصادية، تم التركيز على التعرف على جهات تقدم خدمات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يُمكن للمشاركات الاستفادة من خدماتها.

ريادة الاعمال تمكين إقتصادي المجلس القومى للمرأة البحر الأحمر تطوير مهارات

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