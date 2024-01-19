فريق من إدارة الصيدلة بصحة البحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمي والطوارئ

تفقد فريق من إدارة الصيدلة بصحة البحر الأحمر، المخزن الإقليمي والطوارئ، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة.

وتم تفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها ومتابعة دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية، كما تم المرور على المستشفى العام بالغردقة، وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كاف والتأكد من المخزون الاستراتيجي منها.