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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط سيارة محملة بكمية 2150 لتر سولار مدعم 

ضبط سولار مدعم
ضبط سولار مدعم

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على حركة المواد البترولية المدعمة.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالي أنور مفتشي الإدارة  بحملات على نطاق المحافظة.

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وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بكمية ٢١٥٠ لتر سولار مدعم  بدون تصريح للبيع بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع من أموال الدعم.

وتم تحرير محضر تصرف لمحطة تمويل وخدمة سيارات في كمية قدرها ١٥٠٠ لتر سولار مدعم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة حركة المواد البترولية المدعمة.

الاسكندرية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اللواء محمد الشريف تحرير محضر تشديد الرقابة مدير التجارة الداخلية وزير التموين و التجارة الداخلية

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