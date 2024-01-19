يعيد تدوير بقايا القماش.. حكاية ناصر مع تصنيع الكليم

في منطقة دار السلام يوجد ناصر في ورشة بسيطة لتصنيع الكليم يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل في هذه المهنة منذ 7 سنوات وتعلمها من والده.

قال ناصر لـ صدى البلد إنه يعمل على تدوير القماش وتصنيع الكليم، مضيفا أن حركة البيع جيدة لكن من صعوبات المهنة أنها قد تنقرض بسبب قلة العاملين بها لذا من الضروري تعليمها للشباب، وأيضا من الصعوبات أنه يعمل بمفرده ولا يوجد من يساعده.



واستطرد انه تعلم المهنة من والده والعاملين الذين كانوا يعملون معه، وأنه يحب هذه المهنة منذ الصغر وسوف يعمل إلى آخر يوم في عمره.

ويتمني أن يكون لديه ورشة كبيرة ويعمل معه عدد كبير من الشبابز