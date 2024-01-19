عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إندونيسيا تفوز على فيتنام بهدف نظيف بـ أمم آسيا

صدى البلد

حقق منتخب إندونيسيا فوزا ثمينا على فيتنام بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

وبتلك النتيجة جدد منتخب إندونيسيا حظوظه في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر

ويدين منتخب إندونيسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أسناوي مانجكوالام، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (42 من ركلة جزاء).


بهذا الفوز، حصد منتخب إندونيسيا أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف، خلف المنتخب الياباني.


في المقابل، ظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

كان منتخب إندونيسا خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي (1-3)، فيما خسر منتخب فيتنام أمام اليابان (2-4).
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي الأفضل في عام 2023 بجلوب سوكر

جائزة خاصة لرونالدو| جوارديولا يحصد لقب أفضل مدرب في العالم بجلوب سوكر

اختبار صعب لـ برشلونة | قرعة دور الثمانية لـ كأس ملك إسبانيا

اعتراف خطير من رونالدو عن الدوري السعودي ومانشستر سيتي

المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لـ ودية العراق

أول تعليق من مدرب اليابان عقب الخسارة من العراق في أمم آسيا

أمم آسيا.. مدرب العراق يشيد بالفوز على اليابان ويأمل بمواصلة النتائج الجيدة

حياة أو موت.. أحمد موسى: فوز المنتخب على كاب فيردي يحسم التأهل

ترشيحاتنا

النقد الأجنبي .. كابيتال إيكونوميكس: مصر بحاجة عاجلة لاتفاق مع صندوق النقد

بعد خفض التصنيف| رد قوي من مصر على "موديز".. ومؤشرات مبشرة بشأن الاقتصاد الفترة المقبلة

هل يوجد صيام في ليلة الإسراء والمعراج؟.. هذا ما ورد بالشرع الشريف

حسام موافي: ثلث الأمراض التي نعاني منها سببها موضوع نفسي

رد فعل مفاجئ من زيزو على مشجع طالبه بالانتقال لـ الأهلي

خطة حكومية لتحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي بدلا من السولار.. إنفوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

فيديو

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ