إندونيسيا تفوز على فيتنام بهدف نظيف بـ أمم آسيا

حقق منتخب إندونيسيا فوزا ثمينا على فيتنام بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

وبتلك النتيجة جدد منتخب إندونيسيا حظوظه في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر

ويدين منتخب إندونيسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أسناوي مانجكوالام، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (42 من ركلة جزاء).



بهذا الفوز، حصد منتخب إندونيسيا أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف، خلف المنتخب الياباني.



في المقابل، ظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

كان منتخب إندونيسا خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي (1-3)، فيما خسر منتخب فيتنام أمام اليابان (2-4).

