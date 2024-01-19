عرض خرافي| مورينيو يصدم الشباب السعودي

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما، قرر رفض عرض تدريب نادي الشباب السعودي.

وأعلن روما الثلاثاء الماضي، إقالة مورينيو من منصبه في الجيالوروسي، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، فيما ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي من بوابة نادي الشباب.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن المدرب البرتغالي قرر رفض العرض المقدم له من إدارة الشباب.

وأضافت الشبكة أن مورينيو لن يعاني من قلة الخيارات أمامه، خصوصا أن هناك العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تراقب مستقبله بما في ذلك نيوكاسل يونايتد.

ويشار إلى أن جوزيه كان يرتبط بعقد مع روما ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن الأمريكي دان فريدكين مالك النادي، قرر طرده قبل نصف موسم من نهاية عقده.