والدة الطالبة شهد تكشف لـ صدى البلد القصة الكاملة للتعدي على بنتها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لوالدة طالبة بالصف الأول الثانوي،تشتكي من تعدي إحدى الطالبات علي بنتها في أول أيام الإمتحانات للصف الأول الثانوي.

كشفت إيمان والدة شهد احمد الشهيرة علي التيكتوك باسم "شهد معكم لحياة أفضل لصدي البلد " أن بنتها تعرضت الضرب من قبل أحد الزميلات البنات في المدرسة بعد رفض شهد أن تعشش البنت في الامتحان البنت هي و زملتها البنات اجتمعوا علي ضرب شهد.

و أضافت رفضت شهد أن تحكي لوالدتها خوفنا علي ولدتها و أن والدتها عرفت بالصدفه من إدارة المدرسة و تحاول تأخذ إجراءات ضد البنات التي قاموا بالتعدي على شهد بالضرب و الشتيمة و استطردت أنها تتمني ان الحاله النفسيه لشهد تصير افضل و أن يتم نقل هذا البنات لمدرسه أخري



يذكر أن شهد أحمد، أشهر فتاة على تيك توك في مصر هذه الأيام، لم يتجاوز عمرها الـ 15 عامًا، رزقها الله خفة الظل منذ صغرها، فأبدعت في تقليد المشاهير، حتى ظهرت موهبتها للنور منذ ما يقرب من شهرين.

بخفة روحها، استطاعت شهد أن تكتسب شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قليل، حيث أبدى المستخدمون إعجابهم بطريقتها اللطيفة، مع حرصها على ارتداء ملابس محتشمة وبدون إسفاف.

ولدت شهد لأسرة بسيط تعيش بالإسكندرية، وحلمت منذ صغرها في أن تدخل عالم التمثيل