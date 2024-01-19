استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم.. تفاصيل

أعلنت وزارة التموين عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2024، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان ستنطلق في منتصف شهر فبراير 2024 وتستمر لمدة شهر.

واكد خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية، لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان، أنه سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأشار إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

أماكن معارض أهلا رمضان

أضاف المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام عن طرح "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

فئات كوبونات الخير من التموين

وبدأت فئات الكوبونات التي تطرحها وزارة التموين 50 و 100 و150و 200 و 250 و 300 جنيه استعدادا لاستقبال شهر رمضان الماضي ومن المقرر إعادة طرحها استعدادا لاستقبال شهر رمضان 2024.