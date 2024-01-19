تنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة أهالي قرية قليشان بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية صافية بوحدة قرية قليشان تم خلالها الكشف على عدد 196 حالة تنوعت ما بين 106 باطنة و 26 أسنان و 41 رمد و 23 نظارات.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.