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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين مسعد: المصري معجون بخفة الظل رغم التحديات.. فيديو

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري معجون بخفة الظل والقدرة الفائقة على السخرية حتى من نفسه، وإطلاق النكات على كل شيء سواء كان خبر سياسي أو اجتماعي أو حتى اقتصادي.

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وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روح المصرين للدعابة والبهجة لم تتأثر رغم الظروف المحيطة داخليًا و خارجيا.

أشارت إلى أن “السوشيال ميديا” استطاعت فتح العديد من المساحات لعرض البهجة والمرح، والتعليق على المواقف السلبية بروح المرح ويرطب الاجواء.

نيفين مسعد

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