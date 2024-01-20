مواصفات فائقة.. ريلمي تشوق لـ هاتف + Realme 12 Pro

تعتزم شركة ريلمي إطلاق هاتفها الرائد + Realme 12 Pro بحلول نهاية شهر يناير، حيث كانت الشركة قد أكدت إطلاقه في 29 يناير القادم، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات الفائقة.

وبحسب موقع GizChina فإن شركة ريلمي شوقت لهاتف ريلمي + Realme 12 Pro من خلال عرض بعض الصور التي تضم ألوان الهاتف وتصميمه، حيث سيحصل على ألوان الأزرق و البيج ويحتوي على حواف ذهبية حول الكاميرا في الخلف والجسم.

وسيحصل هاتف ريلمي + Realme 12 Pro على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث متغير حتى 120 هرتز في الثانية، مع جودة +FHD ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف ريلمي + Realme 12 Pro تقريب يصل إلى 120X، مع مستشعر تليفوتوجرافي بدقة 64 ميجابكسل بحجم 1/2 بوصة، وللمقارنة، يأتي هاتف S24 Ultra من سامسونج مزودًا بكاميرا مقاس 1/2.52 بوصة، مما يجعل المستشعر الموجود فيهاتف ريلمي أكبر بنسبة 27.62% تقريبًا.

وسيعمل هاتف ريلمي + Realme 12 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 7S Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.