اكتشاف مذهل لصيدلية قديمة عمرها 2800 عاما.. تفاصيل مثيرة

اكتشف علماء الآثار "منطقة إنتاج صيدلانية" بها مصدر مائي خلال عمليات التنقيب المستمرة في مدينة هيرايون تيخوس القديمة في محافظة تكيرداغ الشمالية الغربية بتركيا.

تعد مدينة هيرايون تيخوس المدينة القديمة الوحيدة التي تم حفرها في تركيا وتتميز بموقعها على طريق إسطنبول-تكيرداغ، على ضفاف بحر مرمرة في محافظة تكيرداغ.

في السنوات الأخيرة، كشفت البيانات العلمية التي كشفتها الحفريات الأثرية أن المدينة كانت مأهولة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى القرن الثالث عشر الميلادي. عاشت المدينة فتراتها الأكثر روعة من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي.

في عام 2021، اكتشف فريق من الباحثين من جامعة إسطنبول روميلي معبدًا يعود إلى ما يقرب من 2800 عام في مدينة هيرايون تيخوس القديمة التراقية. والآن، تم تحديد نظام مائي يؤدي إلى مساحة داخل المعبد يطلق عليها الباحثون "منطقة إنتاج صيدلانية قديمة".

صرحت البروفيسورة الدكتورة نيشي أتيك، قائلة: "مدينة هيرايون تيخوس هي مدينة تراقية، وهي أول مستوطنة تراقية في بلادنا التي لا تزال تجرى فيها حفريات، وهي الموقع الوحيد الذي يفيد بوجود تماثيل تراقية". وأوضحت أتيك أن الهدف من الحفريات هو تحديد مناطق إنتاج صيدلانية، حجمها لم يتم تحديده بعد، وكيفية نقل المياه.

وأضافت أتيك: "كانت أنظمة المياه في المستوطنات الموجودة على التلال عادة ما تكون مبنية بخزانات مياه كبيرة في العصور القديمة.

كشفت حفريات عام 2023 في مستوطنة هيرايون تيخوس عن وجود أدلة تشير إلى أن الماء لم يتم نقله من خزانات ولكن من منطقة تقع عدة كيلومترات شرق موقع التنقيب والتي لا تزال مكسوة بالغابات حتى اليوم.

واعتبرت أتيك أن "وجود أفران الدواء ونظام المياه النقية والبرك اللازمة لصنع الدواء في مكان قريب من بعضها البعض في نفس المناطق هو أمر مهم علميًا حيث تم تحديدهم لأول مرة عن طريق الحفريات الأثرية".

يُعتبر الثراقيون مجموعة من القبائل المشهورة بثقافتها الغنية ومحاربيها القويين، والذين ازدهروا في جنوب شرق أوروبا منذ أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. كانوا مجموعة من القبائل التي احتلت الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة البلقانية.