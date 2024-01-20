عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مذهل لصيدلية قديمة عمرها 2800 عاما.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار "منطقة إنتاج صيدلانية" بها مصدر مائي خلال عمليات التنقيب المستمرة في مدينة هيرايون تيخوس القديمة في محافظة تكيرداغ الشمالية الغربية بتركيا.

 تعد مدينة هيرايون تيخوس المدينة القديمة الوحيدة التي تم حفرها في تركيا وتتميز بموقعها على طريق إسطنبول-تكيرداغ، على ضفاف بحر مرمرة في محافظة تكيرداغ. 

في السنوات الأخيرة، كشفت البيانات العلمية التي كشفتها الحفريات الأثرية أن المدينة كانت مأهولة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى القرن الثالث عشر الميلادي. عاشت المدينة فتراتها الأكثر روعة من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي.

txt

مخاوف من فيضانات.. إعصار جديد قادم إلى الإقليم الشمالي بأستراليا

txt

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

في عام 2021، اكتشف فريق من الباحثين من جامعة إسطنبول روميلي معبدًا يعود إلى ما يقرب من 2800 عام في مدينة هيرايون تيخوس القديمة التراقية. والآن، تم تحديد نظام مائي يؤدي إلى مساحة داخل المعبد يطلق عليها الباحثون "منطقة إنتاج صيدلانية قديمة".

صرحت البروفيسورة الدكتورة نيشي أتيك، قائلة: "مدينة هيرايون تيخوس هي مدينة تراقية، وهي أول مستوطنة تراقية في بلادنا التي لا تزال تجرى فيها حفريات، وهي الموقع الوحيد الذي يفيد بوجود تماثيل تراقية". وأوضحت أتيك أن الهدف من الحفريات هو تحديد مناطق إنتاج صيدلانية، حجمها لم يتم تحديده بعد، وكيفية نقل المياه.

وأضافت أتيك: "كانت أنظمة المياه في المستوطنات الموجودة على التلال عادة ما تكون مبنية بخزانات مياه كبيرة في العصور القديمة. 

كشفت حفريات عام 2023 في مستوطنة هيرايون تيخوس عن وجود أدلة تشير إلى أن الماء لم يتم نقله من خزانات ولكن من منطقة تقع عدة كيلومترات شرق موقع التنقيب والتي لا تزال مكسوة بالغابات حتى اليوم.

واعتبرت أتيك أن "وجود أفران الدواء ونظام المياه النقية والبرك اللازمة لصنع الدواء في مكان قريب من بعضها البعض في نفس المناطق هو أمر مهم علميًا حيث تم تحديدهم لأول مرة عن طريق الحفريات الأثرية".

يُعتبر الثراقيون مجموعة من القبائل المشهورة بثقافتها الغنية ومحاربيها القويين، والذين ازدهروا في جنوب شرق أوروبا منذ أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. كانوا مجموعة من القبائل التي احتلت الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة البلقانية.

إسطنبول اكتشف علماء الآثار اكتشاف مذهل الباحثون تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

أحب رجلا آخر غير زوجي فهل عليَّ إثم؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أشاد بدوره الفاعل.. رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

إياك أن تفعل هذا الأمر أثناء نومك.. النبي حذر منه

اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

سفير مصر في إسلام أباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني.. تفاصيل

حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت

الدواء تحذر من تشغيلة مغشوشة لمضاد حيوي شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ