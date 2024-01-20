مخاوف من فيضانات.. إعصار جديد قادم إلى الإقليم الشمالي بأستراليا

من المقرر إجلاء المزيد من الأشخاص من المناطق التي ضربتها الفيضانات في أستراليا مع ظهور تهديد آخر بالإعصار.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يستعد أقصى شمال كوينزلاند لكارثة طبيعية ثانية خلال شهر تقريبًا، بينما أجبرت الفيضانات الناس على الفرار من منازلهم في الإقليم الشمالي.

وقد يضرب الإعصار الاستوائي كيريلي الساحل في منتصف الأسبوع المقبل، ربما كإعصار من الفئة 3، حيث ينتج رياحًا تصل سرعتها إلى 165 كيلومترًا في الساعة

وضربت رياح مدمرة أقصى شمال أستراليا مع وصول الإعصار الاستوائي جاسبر إلى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وهبط جاسبر شمال كيب تريبيولاشن في ولاية كوينزلاند، كإعصار من الفئة الثانية، وفقا لبيان أصدره المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية.

يذكر أن أستراليا تعرضت لعدد متزايد من حوداث الطقس السيئ من حرائق الغابات وحتى العواصف، ومن المتوقع أن تتفاقم الظروف الحارة والجافة في معظم أنحاء البلاد مع بدء ظاهرة النينو المناخية.