تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدء التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ومستمر لمدة أسبوعين.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني.. كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، مشيرة إلى أن انتهاء التقديم بالترم الثاني سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حتى الآن حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي فتح باب التقديم السبت 13 يناير لمدة أسبوعين.

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني.. وبدأت الجامعات في استقبال عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات من السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين.

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني.. ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، وأيضًا أسبقية التقدم ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ولا بد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول، المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ويستطيع الطالب التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي حتى نهاية المدة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل عليه، ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

الجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80% و77% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75% بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.