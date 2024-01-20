عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس

عبد الغطاس
عبد الغطاس

قال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، إن عيد الغطاس من الأعياد الكنسية المهمة، فهو رقم 3 في ترتيب الأعياد، لافتا إلى أن قداس عيد الغطاس يقام ليلا.

وأضاف موسى إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عيد القيامة والغطاس والميلاد يقام بهم القداس ليلا، متابعا: الاحتفال مرتبط بتناول القصب.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، صلى مساء الجمعة، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشارك في الصلوات الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل والآباء كهنة الكنيسة.

عيد الغطاس الكنيسة الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

أحب رجلا آخر غير زوجي فهل عليَّ إثم؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جوزها طلقها عشان سلوكها.. تحقيقات مقت.ل صغير على يد والدته وزوجها بالجيزة

أشاد بدوره الفاعل.. رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

إياك أن تفعل هذا الأمر أثناء نومك.. النبي حذر منه

اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

سفير مصر في إسلام أباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني.. تفاصيل

حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ