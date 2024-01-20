المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس

قال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، إن عيد الغطاس من الأعياد الكنسية المهمة، فهو رقم 3 في ترتيب الأعياد، لافتا إلى أن قداس عيد الغطاس يقام ليلا.

وأضاف موسى إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عيد القيامة والغطاس والميلاد يقام بهم القداس ليلا، متابعا: الاحتفال مرتبط بتناول القصب.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، صلى مساء الجمعة، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشارك في الصلوات الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل والآباء كهنة الكنيسة.