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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في إسلام أباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني.. تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير إيهاب عبد الحميد، سفير مصر لدى باكستان بالفريق أول أنوار على حيدر، وزير الدفاع والإنتاج الدفاعي الباكستاني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين مصر وباكستان في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب والإنتاج الحربي، وحضر اللقاء ملحق الدفاع المصري في إسلام أباد.

وذكر بيان الخارجية أن السفير المصري نقل لوزير الدفاع الباكستاني تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين. 

وأضافت الخارجية في بيانها أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين مصر وباكستان في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب والإنتاج الحربي، وحضر اللقاء  ملحق الدفاع المصري في إسلام أباد.

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