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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خلال ساعات .. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بخصوص المدرب الجديد لنادي الزمالك، حيث أكد أن إدارة النادي ستكشف خلال ساعات عن تعيين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز كمدرب لمدرسة الفن والهندسة، ليخلف معتمد جمال في هذا المنصب.

وفي تصريحاته على برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أشار فايق إلى أن إدارة الزمالك اتفقت مع هوفكينز على تعيين مدربين مساعدين له، حيث يكون أحدهم مختص بتدريب الأحمال البدنية، ويتم ترشيح مساعد ثالث لتدريب حراس المرمى، مع التأكيد على أنهم يعملون ضمن الميزانية المحددة.

وأضاف فايق أن إدارة الزمالك تترقب الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالمدربين المساعدين لهوفكينز، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن تعيينه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم في النادي، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان قد يتم خلال الأسبوع المقبل.

وختم فايق بالتأكيد على استقرار إدارة الزمالك على تغيير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد، حيث سيتم التعاقد مع مدرب حراس أجنبي بجانب هوفكينز، أو يتم ترشيح عدة أسماء مصرية للمدرب لاختيار واحد من بينها بناءً على السير الذاتية المقدمة.

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن مدرب جديد للفريق بعد حل أزمة القيد، ولعل أقرب المرشحين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن كارل هوفكينز:

- هو مدرب كرة القدم البلجيكي البالغ من العمر 45 عامًا، ولد في 6 أكتوبر 1978. 

بدأ مسيرته في عالم التدريب كشافا لفريق كنوكي البلجيكي، وكان الفريق ينتمي إلى الدرجة الثالثة في بلجيكا. 

استمر هوفكينز في العمل كشافا حتى نهاية موسم 2017-2018.

 

في موسم 2018-2019، تولى هوفكينز منصب المدرب المساعد لفريق كلوب بروج البلجيكي. 

إضافة إلى ذلك، عمل كمدرب لتطوير واكتشاف المواهب في كلوب بروج للفرق تحت 21 عامًا وتحت 18 عامًا.

في موسم 2022-2023، تولى هوفكينز تدريب فريق كلوب بروج الأول وقادهم للوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ الفريق. 

ومع ذلك، بعد الخروج من البطولة في ديسمبر 2022، تمت إقالته.

في يونيو 2023، قاد هوفكينز فريق ستاندرليج البلجيكي، وكان يتعاون مع المدرب الإيفواري يايا توريه كمساعد قبل أن يتم فصله في ديسمبر 2023.

فيما يتعلق بالمفاوضات مع نادي الزمالك، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هوفكينز يتمسك بضرورة استقدام ثلاثة مساعدين له في الجهاز الفني، بينهم مدرب حارس مرمى. 

حتى الآن، رحبت إدارة الزمالك بوجود ثنائي أجنبي في الجهاز، وتحفظت على تواجد مدرب حراس المرمى الذي يفضله الجهاز الفني.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق المدرب الجديد الزمالك قناة أون تايم سبورت نادي الزمالك

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