عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات على الاشغالات والباعة الجائلين والمركبات المخالفة بالشيخ زايد والعبور ودمياط والشروق

صدى البلد

شنت أجهزت مدن الشيخ زايد، والعبور، ودمياط الجديدة، والشروق، حملات نهارية وليلية على الاشغالات والباعة الجائلين والمركبات المخالفة بعدة مناطق، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وقاد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حملة  مكثفة لرفع الاشغالات ومواجهة العشوائية بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، استمرار رفع اشغالات المحال والباعة الجائلين، والقضاء على النباشين من جميع أحياء المدينة، وذلك بهدف الحفاظ على المدينة جميلة ونظيفة بلا إشغالات أو قمامة.

كما شدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات وإدارة الإشغالات والأمن، القيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية. 

 وأكد رئيس الجهاز، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل الظواهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشهدت مدينة العبور، حملة ليلية لرفع الاشغالات وإزالة الباعة الجائلين، بناء على التوجيهات المستمرة من المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، باستمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة، واستمرار تحقيق الانضباط، والقضاء على التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات والكافيهات، وإزالة تلك التعديات.

وفي مدينة بدر، قامت إدارة الأمن والأحياء بجهاز المدينة، بإزالة الاشغالات بالحي المتميز ٢ تنفيذاً لتوجيهات المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس الجهاز، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، وتم إزالة  3 منافذ بيع عشوائية " كانتين "، وورشة طوب أسمنتي، ومصادرة 6 مركبات توك توك، و3 سيارات فاكهة، و 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، ورخص منتهية، كما تم ضبط 3 مركبات تروسيكل مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ علي المهمات والمعدات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز.

جاءت الحملة بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتنمية، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم شن حملات صباحية ومسائية، للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة ، كما تم شن حملات متنوعة تحت إشراف اللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، مدير عام التنمية، وبمشاركة إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، وبالتنسبق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأسفرت حملات دمياط عن مصادرة 19 مركبة توك توك، وسيارة ربع نقل نباشين، وعددٍ من عربات الباعة الجائلين وفتارين بيع السجائر، وعدد من الإشغالات المتنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مُكبرة لرفع الاشغالات ومواجهة العشوائية، بالأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات الحيين الثانى والثامن، وذلك بـ12 مُعدة تضم 3 لوادر ، و2 سيارة قلاب، و7  سيارات نصف نقل بخلاف (35) عامل خدمات.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة، والمناطق المجاورة، وتم مصادرة الاشغالات، والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وإزالة التعديات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

إنهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ