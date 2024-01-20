حريات الصحفيين تطالب محافظة كفر الشيخ بتسهيل عمل أعضائها

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ فى الشكاوى، التى تقدموا بها للنقابة ضد محافظ كفر الشيخ.

وأكدت اللجنة كامل تضامنها مع الزملاء ضد كل ما وصفه الزملاء بأنه تجاوزات من المحافظة تجاه الصحفيين أعضاء النقابة، وغيرهم من ممارسى المهنة، وكذلك امتناع كل المسئولين فى المحافظة عن التعاون مع الزملاء، وكذلك منع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفى من خلال منعهم من دخول ديوان عام المحافظة، وكل الجهات التابعة، وكذلك حجب المعلومات عن الزملاء فى مختلف الجرائد والمواقع الإلكترونية، وتأخر إرسال البيانات الخاصة بالمحافظة. وكذلك قيام الأمن الإدارى للمحافظة بالتعامل مع الصحفيين بشكل غير لائق خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت اللجنة أنها كانت قد تلقت شكوى سابقة ضد المسئولين في المحافظة فى شهر أكتوبر الماضى، وتم مخاطبة المحافظ لحلها، كما تواصلت اللجنة اليوم مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لعرض الشكاوى إلا أنه أصر على عدم وجود أى تعنت ضد الزملاء الصحفيين رغم تأكيده خلال الاتصال على منعه للصحفيين من الوجود خارج المكتب الإعلامى دون الحصول على تصريح، وهو ما يدعو للتأكيد على ضرورة مراجعة المسئولين لمفهومهم عن الصحافة، التى يحفظ حقوقها الدستور، والقوانين المنظمة، التى تفرض على المسئولين عدم التضييق على الصحفيين خلال ممارستهم عملهم الصحفى.

وكررت لجنة الحريات طلبها من محافظ كفر الشيخ بتسهيل عمل الزملاء الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفى، والتحقيق فى شكاوى الصحفيين، ووقف أى ممارسات تعرقل عملهم.

