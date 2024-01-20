عايزين يطلعوا على قفا محمد صلاح.. مفيدة شيحة تهاجم منتقدي الفرعون الذهبي

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على منتقدي اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، مشيرة إلى أن هناك حالة غريبة من الهجوم على قائد منتخب مصر بعد إصابته في مباراة غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن محمد صلاح لاعب عالمي واتصاب وده بيحصل عادي، ومش طبيعي اللي البعض تعامل معه وبهذه الطريقة، مضيفة أن :"شوفنا لاعيبه كبار كتير بيسنحبوا بمجرد الشعور بأصابه".

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"العالمي محمد صلاح ليس شخصية متخاذلة، ولا يهرب من المسئولية، وله كل الاحترام ويجب بلده بقوة غير عادية، وهناك ناس بتحط نفسها القاضي والمحاكم على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وهذا الشخص الذي يهاجم محمد صلاح انت متجيش حاجة أمام محمد صلاح".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"مش شطاره نطلع على قفا محمد صلاح، وتطلع تكتب وتقول وتعيد عليه، ومن أنتم، وهذا الشخص عايز يطلع على قفه محمد صلاح".

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