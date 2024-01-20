جولة لعميد ووكيل نوعية عين شمس لمتابعة امتحانات الدراسات العليا 2024/2023

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إجراءتها لتنظيم إمتحانات ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، لطلاب الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريوس.

تفقد صباح اليوم، الدكتور. أسامة السيد عميد الكلية يرافقه الدكتورة داليا حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الترم الخريفي لطلاب الدراسات العليا.

والتى تقام تحت رعاية أ.د.محمد ضياء، رئيس الجامعة، أ.د.غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أسامة السيد عميد الكلية، أ.د. داليا حسين فهمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة القياس والتقويم ووحدة تكنولوجيا المعلومات ،وحدة إدارة الأزمات و الكوارث والمركز الطبي و إدارة الدفاع المدني و الأمن بالكلية.

وأوضحت الدكتورة داليا حسين فهمي وكيل الكلية، أن أجمالي عدد الطلبة المسموح لهم بدخول الامتحان بلغ ٣٦٥ طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.

وخلال الجولة التى أجرها أ.د أسامة السيد، عميد الكلية، في أروقة الكلية وجنباتها وقاعاتها لتفقد سير عملية الامتحانات وفق القواعد المنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس،

أكد استقرار اللجان وتواجد السادة أعضاء هيئة التدريس لتنظيم عملية الامتحانات بالتعاون مع المراقبين والأطقم الطبية كل في مكانه، وأكد أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير جو هادئ يساعد الطلاب على أداء الامتحانات.