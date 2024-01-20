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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يهنئ نظيره الكويتي الجديد بتولي المنصب

وزير الخارجية يهنئ
وزير الخارجية يهنئ وزير خارجية الكويت بتولي المنصب

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري أجري اتصالاً هاتفياً اليوم السبت بـ عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت لتهنئته بتولي المنصب حديثاً.
 

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير شكري عن أطيب تمنياته لوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطلع لمواصلة العمل المشترك للدفع بأوجه العلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأوسع، ولتعزيز مسار العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح شعوب المنطقة العربية.
 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن خالص شكره وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري على اللفتة الطيبة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الكويت، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد سامح شكري وزير خارجية دولة الكويت

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