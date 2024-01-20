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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

ميمي جمال
ميمي جمال

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ،  يرصد اللحظات الأولي من إنطلاق حفل الjoy awards لعام2024، بحضور الفنانة ميمي جمال .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

استعد مسرح أبو بكر سالم منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ،لإنطلاق حفل الjoy awards لعام 2024 ، ضمن موسم الرياض والتى ستقام مساء اليوم السبت .

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مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

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ومن المقرر حضور أبرز نجوم الصف الأول وهما،  أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، سيد رجب ، ياسمين عبد العزيز ، شيرين عبد الوهاب ، يسرا، كريم عبدالعزيز، محمد حماقي، رامز جلال، أحمد فهمي، محمد هنيدي، أمينة خليل، أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، أحمد صلاح السعدني، عمرو سعد، بيومي فؤاد، محمد سعد ، سوزان نجم الدين.

جائزة الjoy awards

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.

حفل ال joy awards حفل توزيع جوائز joy awards joy awards 2024 الاعلامية بوسي شلبي الفنانة ميمي جمال

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