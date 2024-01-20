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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان : مقتل شخصين في غارة جوية إسرائيلية

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصين قُتلا بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية يوم السبت سيارة في لبنان في بلدة البازورية القريبة من الحدود.

وأصابت غارة منفصلة بطائرة بدون طيار منزلاً في مروحين بلبنان، كان قد استهدفته إسرائيل سابقًا، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة أيضًا إن غارتين جويتين إسرائيليتين ضربتا مواقع مختلفة في العديسة وما حولها، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود.

وقال حزب الله إنه شن ثلاث هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية، السبت، استهدفت تجمعات للجنود قرب ثكنة زرعيت والظهيرة وحنين.

ولم يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي على مقتل الشخصين المبلغ عنهما في لبنان، لكنه أصدر بيانًا بشأن الضربات في مناطق أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 'قصفت بنية تحتية إرهابية ونقطة مراقبة ونقطة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة العديسة بجنوب لبنان'.


وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت خلال الليل النار 'لإزالة تهديد' في منطقة هار دوف، المعروفة أيضًا باسم مزارع شبعا - وهي نقطة اشتعال مشتركة على طول الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه رصد إطلاق نار من الأراضي اللبنانية يوم السبت ورد بإطلاق النار.

بعض السياق: تبادلت إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود مع جماعة حزب الله اللبنانية منذ اندلاع الصراع.

ويتزايد الخوف من أن الهجمات التي كانت في السابق متبادلة بين القوتين على مسافة أربعة كيلومترات من المنطقة الحدودية الشمالية يمكن أن تتفاقم أكثر.

غارة جوية إسرائيلية لبنان غارة منفصلة مواقع عسكرية إسرائيلية

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