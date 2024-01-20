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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: أكدنا لـ«بايدن» ضرورة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب

نتنياهو
نتنياهو

ردَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم السبت على تقارير شبكة سي إن إن الصادرة يوم الجمعة بأن بنيامين نتنياهو قال، في مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يستبعد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية بأي شكل من الأشكال، قائلا إن رئيس الوزراء أبلغ بايدن أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب ضد حماس.

وفي محادثته مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو سياسته القائلة بأنه بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهو مطلب يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية'. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء.

ذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن نتنياهو أخبر بايدن في مكالمة هاتفية يوم الجمعة أن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها رافضًا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية – لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال، حسبما قال شخص مطلع على وقالت المحادثة لشبكة CNN.

وبعد ساعات من انتهاء المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن نتنياهو يمكن أن يقتنع في نهاية المطاف بحل الدولتين.

وقال: “هناك عدد من أنواع حلول الدولتين”.

واضاف “هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال – ليس لديها قوات عسكرية خاصة بها؛ وأضاف بايدن: “هناك عدد من الولايات التي لديها قيود، ولذا أعتقد أن هناك طرقًا يمكن أن ينجح بها ذلك”.

لا يزال بايدن ونتنياهو على خلاف علني حول السؤال الأساسي المتمثل في ما سيحدث لغزة بمجرد انتهاء الحرب ضد حماس، على الرغم من الجهود الأمريكية المكثفة على مدى الأشهر القليلة الماضية لإشراك المسؤولين في إسرائيل والمنطقة الأوسع في خطة يأملون في حلها أخيرًا. الصراع المستمر منذ عقود.

 

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