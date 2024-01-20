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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الامتحانات مراقبة بالكاميرات.. جامعة عين شمس تكشف عن حالات الغش

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور  هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستنتهي في نهاية شهر  يناير 2024 ، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه لم يتم ضبط اي  حالات غش في الامتحانات لافتا، ان الامتحانات مراقبة بالكاميرات داخل اللجان الامتحانية.
 

وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات في متناول جميع الطلاب ولا يوجد شكاوى من الامتحانات حيث تمت مراعاة وضع الاسئلة لجميع فئات الطلاب. 

قال الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بصورة طبيعة، لافتا إلي موعد نتيجة الفصل الدراسي الاول مطلع شهر مارس المقبل.

وأضاف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير 2024.

وأشار عميد حقوق عين شمس إلى وجود لجان خاصة للطلاب الذين يتأخرون عن موعد الامتحان، على أن يتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان، وفي حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق، وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية، ولها مردود إيجابي في الحفاظ على سير نظام الامتحانات.

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