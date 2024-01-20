بداية لحرب عالمية ثالثة|رئيس الوزراء السلوفاكي يعارض حصول أوكرانيا على عضوية الناتو

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو معارضته لعضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أنه سيمارس حق النقض لمنع مثل هذه الخطوة.. أعرب فيكو عن مخاوفه العميقة، مشيراً إلى أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي يمكن أن تكون بمثابة حافز لبداية الحرب العالمية الثالثة.

أكد رئيس الوزراء فيكو: "سأقول إنني ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وسأستخدم حق النقض وأمنعه لأنه سيكون الأساس لبداية الحرب العالمية الثالثة".

ويعكس موقف فيكو الديناميكيات المعقدة المحيطة بالمواءمة الجيوسياسية لأوكرانيا وتوازن القوى الدقيق في المنطقة. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول التداعيات المحتملة على العلاقات الدولية، خاصة في سياق التوترات المستمرة بين الدول الأعضاء في الناتو وروسيا.

وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي أنه رغم معارضته لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أنه لا يتخذ موقفا مماثلا فيما يتعلق بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب فيكو عن استعداده لدراسة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، بشرط أن تستوفي الشروط اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، استبعد فيكو تقديم سلوفاكيا الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن البلاد لن تساعد أوكرانيا بالأسلحة. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء السلوفاكي في وقت لا تزال فيه المناقشات حول توسيع الناتو قضية حساسة ومثيرة للجدل، ولها آثار على المشهد الأمني في أوروبا الشرقية.

ويراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، ويدرك التداعيات المحتملة لمثل هذه القرارات الجيوسياسية على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.