رئيس اللجنة الأولمبية: خطة الاتحادات الرياضية مستمرة ولن تتأثر بأي تغييرات

قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن خطة الاتحادات الرياضية مستمرة ولن تتأثر بأي تغييرات في مجلس اللجنة الأولمبية

وأضاف ياسر إدريس، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن هناك مساع لتجهيز الأبطال الأولمبيين بشكل قوي لخوض أولمبياد باريس 2024.



وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.