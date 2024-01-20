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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اللجنة الأولمبية: خطة الاتحادات الرياضية مستمرة ولن تتأثر بأي تغييرات

ياسر إدريس
ياسر إدريس

قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن خطة الاتحادات الرياضية مستمرة ولن تتأثر بأي تغييرات في مجلس اللجنة الأولمبية 

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اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية

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رسميا.. استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية

وأضاف ياسر إدريس، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن هناك مساع لتجهيز الأبطال الأولمبيين بشكل قوي لخوض أولمبياد باريس 2024.


وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الاتحادات الرياضية

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