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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية

صدى البلد

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بيانا تكشف فيه أخر تطورات القضايا المرفوعة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد سحب الثقة منه بقرار جماعي من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية  غير العادية التي أقيمت يوم 13 يناير 2024 وبجلستها الممتدة يوم الخميس  18 يناير 2024.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيانها أنه تم رفض الدعوى المستعجلة المقدمة من هشام حطب أمام المحكمة الدولية الرياضية «كاس» لوقف إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية وبذلك تكون اللجنة الأولمبية قد حقق انتصارا في الشق المستعجل في ثلاثة دعاوى قضائية في مجلس الدولة وأخرى في القضاء العادي وتم رفعها ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء نص قرار المحكمة الدولية الرياضية «كاس»: «رفض طلب الطاعن هشام حطب فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية في قضية الكاس ضد اللجنة الأولمبية المصرية».

وقدمت اللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مجهوده في تطوير الرياضة المصرية وللمحامي الدولي الدكتور هيثم علي المستشار القاوني الدولي للجنة الأولمبية والمحامي محمد الأسيوطي المستشار القانوني للقضايا المحلية والشئون القانونية في اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن من يسعى إلى إيقاف الرياضة المصرية غرضه إيقاف آمال وطموحات فئة كبيرة من الشعب المصري وكافة العاملين في المنظومة الرياضية التي تضم 1500 نادي و5 آلاف مركز شباب و100 اتحاد رياضي أولمبي وغير أولمبي ونوعي وكذلك العاملين في قطاع الإعلام الرياضي والمنشآت الرياضية والمصانع القائمة على إمداد المنظومة الرياضية بكافة أنوع الدعم اللوجيستي.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الوقوف بجانب الدولة وعدم الاستقواء بالخارج خاصة أن ما حدث هو شأن داخلي وتم وفق القوانين واللوائح التي تطبق على الجميع دون أي استثناءات ولا اعتبارات بهدف إعلاء شأن المصلحة العامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية


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